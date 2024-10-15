Новые условия кредитовая вызовут рост ипотечных ставок

Банки закладывают упущенную выгоду в проценты по займу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Банковское сообщество утвердило согласованный 23 сентября с ЦБ новый стандарт ипотечного кредитования, который призван защитить права и интересы ипотечных заемщиков. Он вступает в силу с июля 2025 года и предусматривает отмену дополнительных комиссий за установление пониженных ставок, а также запрет на вознаграждения банкам за такие ставки от застройщиков.

Ипотечные кредиты не должны выдаваться на срок более 30 лет и превышать 80% от справедливой стоимости жилья. Помимо этого, документ требует от банков доносить до заемщиков в доступной форме все условия кредита и связанные с ним риски.

Стандарт направлен на снижение рисков заемщиков, увеличение прозрачности кредитных операций и прекращение использования высокорисковых схем, объяснял Банк России.

Банки могут перекладывать упущенную выгоду на заемщиков, не исключает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Но ставки уже и так находятся на заградительном уровне и дальнейшее их повышение может еще сильнее ограничить выдачи ипотечных кредитов, отмечает она.

Ранее стало известно, что россияне продолжают брать ипотеку, несмотря на высокие ставки. За первую неделю октября выдано 15 тыс. ипотечных кредитов на 64 млрд руб. При этом в сентябре за неделю выдавалось в среднем по 25 тыс. кредитов более чем на 90 млрд руб.