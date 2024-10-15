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РУСАЛ организовал международный фестиваль единоборств в Шелехове

Он прошел в шелеховском Центре спортивных единоборств «Сокол». В соревнованиях приняли участие воспитанники ЦСЕ, спортсмены области и гости из Монголии. Монгольскую делегацию возглавил Чойжгаваа Зоригтбаатар, президент Олимпийской национальной академии и руководитель Центральной спортивной школы Улан-Батора.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Нашей дружбе между спортсменами Шелеховского района и Монголией уже 16 лет. Мы очень рады этому крепкому сотрудничеству. Замечательный современный Центр спортивных единоборств построили для юных спортсменов. Приятно, что и наши ребята смогут приезжать сюда и принимать участие в соревнованиях. Меня впечатляет, что компания РУСАЛ и город Шелехов такое большое внимание уделяет детскому спорту», – Чойжгаваа Зоригтбаатар.

На церемонии открытия международного фестиваля гостей приветствовали Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода, Александр Зубков, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по санному спорту, Алексей Тенигин, глава города Шелехова и Сергей Краснов, первый заместитель мэра района.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Этот фестиваль – одно из множества мероприятий, которые проводятся в нашем Центре спортивных единоборств. Это очень важно для нас, так как мы сейчас не только развиваем спорт в регионах, но и выходим на международный уровень. «Сокол» стал настоящим спортивным центром притяжения. На сегодняшний день боевыми единоборствами в Центре занимаются почти 400 юных шелеховчан», – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Гостями мероприятия также стали звезды российского бокса: двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев и Рахим Чахкиев, мастера спорта России международного класса Ахмедхан Адилов и Мурат Султанов, чемпион мира среди профессионалов Григорий Дрозд, которые высоко оценили вклад компании РУСАЛ в развитие спорта на территории Шелеховского района.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Очень рад, что нас пригласили на такое значимое мероприятие. Я впервые посетил Центр спортивных единоборств в Шелехове и очень впечатлен, что для юных спортсменов возвели такое современное спортивное сооружение, где есть все необходимое для воспитания будущих чемпионов», – Ахмедлан Адилов, заместитель Совета чемпионов Федерации бокса России.

Первый фестиваль такого уровня принял новый Центр спортивных единоборств. С расчётом на проведение подобных стартов спорткомплекс в Шелехове построен РУСАЛом. Главная задача – развивать спорт в городе, где живут семьи металлургов. Это одно из приоритетных направлений социальной политики компании, которую основал Олег Дерипаска. В Центре есть все необходимое для бесплатных занятий боксом, дзюдо, карате и другими видами спорта.

По итогам двухдневных соревнований воспитанники Центра спортивных единоборств в общекомандном счёте завоевали победу в состязаниях по карате, восточным боевым единоборствам и боксу, а гости из Монголии стали лучшими в вольной борьбе


<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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