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Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с подарочными sim-картами

Фальшивое предложение от оператора используют для получения личных данных пользователя. Об этом ТАСС рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками мобильного оператора. Они сообщают, что на имя абонента была открыта «подарочная» сим-карта, на которой, по их словам, якобы уже имеется сумма. Мошенники заверяют, что, если абонент не нуждается в данной сим-карте, ее можно закрыть, а деньги – вывести на свой банковский счет.

Для того, чтобы получить деньги, мошенники просят предоставить личные данные: ФИО, номер паспорта, данные банковской карты и т. д. Они могут также попросить установить приложение для удаленного доступа или передать код, который приходит в смс. А если не выполнить указанные действия сразу, то деньги будут потеряны.

После получения всех необходимых данных и доступа к аккаунту, мошенники могут быстро вывести все деньги со счета жертвы или использовать данные для дальнейших махинаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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