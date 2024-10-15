Альфа-Онлайн вновь признан лучшим мобильным банком в браузере смартфона

Мобильный банк Альфа-Онлайн вновь занял первые места в ежегодном рейтинге Markswebb сразу в двух номинациях: «Лучший цифровой банк для повседневных операций» и «Лучший цифровой офис» с отрывом от конкурентов.

Эксперты Markswebb высоко оценили широкий функционал Альфа-Онлайн, не уступающий приложению, понятные интерфейсы, которые транслируют тот же пользовательский опыт, что и нативные приложения, при этом аналитики отметили, что мобильный банк в браузере Альфа-Онлайн на сегодня равнозначен нативному приложению в повседневных задачах.

Аналитики выделили удобную идентификацию по Face ID — это решение от Альфа-Банка задает тренд для банков в браузере. Помимо этого, эксперты отметили наиболее продуманный и удобный вход в сам сервис для новых клиентов, чат в зоне до авторизации, поддержку входа по биометрии.

Альфа-Банк получил высшую оценку в функциях управления данными пользователя — в мобильном банке легко можно поменять адрес, номер телефона, информацию по документам.

Кроме того, эксперты отметили наиболее удобный пользовательский путь для оформления и открытия нового продукта в Альфа-Онлайн: легкий процесс, понятные условия и вся нужная информация под рукой — особенно удобно заказывать выпуск карт.

Помимо этого, аналитики агентства Markswebb отметили, что Альфа-Банк задает тренд в развитии daily banking, особенно в части оплаты штрафов и пошлин. В качестве примера эксперты привели практику Альфа-Банка — в мобильный банк в браузере подгружаются фотографии с нарушениями ПДД, что упрощает работу со штрафами в Альфа-Онлайн.

Mobile Web Banking Rank — исследование цифрового клиентского опыта в веб-версиях банковских приложений для айфонов по более чем 1000 критериям. Оно показывает, насколько успешно банки устраняют функциональный и технический разрыв между нативными и веб-приложениями.