Предприниматели получат в Альфа-Банке до 15 000 баллов по программе лояльности

В программе лояльности «Деньги сверху» в Альфа-Банке начислят бонусные баллы предпринимателям, которые ведут дело с Альфа-Банком. А клиенты смогут тратить их на свое усмотрение. Новые клиенты получат кэшбэк 10% на 3 месяца.

Баллы можно получить за привычные действия: траты по карте, конвертации, оплату налогов, внесение наличных, эквайринг. В месяц сумма может достигать до 15 000 баллов.

В Альфа-Банке можно конвертировать баллы в рубли, а 1 балл равен 1 рублю, оплатить комиссию за обслуживание счёта и подписки для переводов, делать покупки у партнёров: например, Озон, Яндекс Маркет, Летуаль.

«Поддержка клиентов и совершенствование наших услуг — наш приоритет. Уже два года подряд наша программа лояльности признаётся лучшей на рынке, поскольку позволяет предпринимателям легко получать бонусы. Эти средства они могут тратить по своему усмотрению или жертвовать на благотворительные цели», — сказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Открыть бесплатный счёт для бизнеса можно на сайте Альфа-Банка. Всем, кто делает это до 30 ноября, в банке подарят кэшбэк 10% на 3 месяца.