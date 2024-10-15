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Эксперты Альфа-Банка обсудили тренды e-commerce

В Москве состоялся Международный форум электронной коммерции и ритейла ECOM&Retail Week, на котором Альфа-Банк организовал собственные сессии, где эксперты обсудили тенденции рынка электронной коммерции.

Аналитики Альфа-Банка отметили, что оборот e-commerce в России в ближайшие годы будет расти в среднем на 25% в год. К 2028 году каждая третья покупка в стране будет совершаться онлайн. Уже сейчас РФ — в ТОП-5 по проникновению онлайна: впереди только Китай, Индонезия, Великобритания и Южная Корея. Об этом рассказала Анна Курбатова, старший аналитик по акциям компаний технологического сектора Альфа-Банка.

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Участники сессии «Свой интернет-магазин или маркетплейс: а нужно ли выбирать?» обсудили стратегии продаж и поведение покупателей на сайтах и маркетплейсах, а также как повысить конверсию и средний чек. Кроме того, эксперты обсудили мировые тренды отрасли и платёжные инструменты.

«Важно использовать все возможные каналы продаж. Омниканальный подход помогает глубже понять потребности клиентов и предлагать кастомизированные решения и технологии, учитывающие специфику отраслей. Это не только увеличивает продажи, но и создает дополнительную ценность для бизнеса», — поделился Александр Горинов, руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка.

Кроме того, руководители крупнейших маркетплейсов также обсудили потенциал роста онлайн-ритейла, влияние искусственного интеллекта на eCom, покупки за рубежом в текущих реалиях и другие важные темы на паблик-токе «Какой он, eCom будущего?» и сессии «Риски eCom-бизнеса и как их избежать».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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