Факторинговый портфель Альфа-Банка превысил 400 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2024 года Альфа-Банк увеличил факторинговый портфель до 413 млрд рублей, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество активных клиентов выросло на 66%.

Драйвером роста стал увеличивающийся спрос на факторинговые решения со стороны предприятий реального сектора экономики и торговых компаний. Российские и иностранные компании все чаще выбирают факторинг для финансирования дебиторской и кредиторской задолженности, а также страхования риска неполучения собственной выручки.

Альфа-Банк предлагает бизнесу персонализированные условия с учетом индивидуальных потребностей. Например, вслед за изменениями на авторынке были оперативно адаптированы продуктовые решения для финансирования закупок легкового и грузового транспорта. В 3 квартале добавилась возможность финансирования поставок шасси – основ для грузовиков разного назначения.

Среди партнеров банка уже двенадцать производителей и дистрибьюторов. В рамках программы автодилеры могут приобрести 25 брендов легковых и грузовых автомобилей, а также шасси.

«Мы продолжаем усиливать свои позиции на рынке, сохраняя высокое качество факторингового портфеля. Наш фокус – это сервис, скорость обслуживания и омниканальность. Альфа-Банк развивает продажи факторинга и в отделениях, и в цифровых каналах. Вне зависимости от сегмента бизнеса, клиент – от микро-предприятий до крупнейших компаний страны – может получить предложение в любой, удобной ему, точке взаимодействия с банком», – поделился Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.

Кроме того, банк оказывает поддержку на льготных условиях московским неторговым компаниям из сегмента МСП в рамках программы субсидирования факторинга, реализованной при поддержке Правительства Москвы.