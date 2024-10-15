Альфа-Банк запустит первые в мире сверхтонкие платежные стикеры. Новый Альфа-Стикер можно наклеить на заднюю поверхность смартфона и оплачивать им покупки, не снимая чехол.

Этот стикер тоньше 1 миллиметра, но при этом более чувствительный, чем обычный. Это позволяет ему не только работать через чехол, но и срабатывать ещё быстрее. Оплата пройдет моментально — одним прикосновением к терминалу.

Заказать сверхтонкий стикер в одном из трёх дизайнов можно будет в ближайшее время. Банк сообщит о запуске на сайте и в телеграм-канале.