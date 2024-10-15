Мигрантам в Иркутской области запретят заниматься 16 видами деятельности

В их числе торговля некоторой продукцией, такси и туристические услуги. Об этом говорится в указе губернатора Приангарья Игоря Кобзева, опубликованном 14 октября на сайте газеты «Областная».
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14 октября 2024
«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:
- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
- деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт;
- торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;
- торговля оптовая пиломатериалами;
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд);
- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
- образование;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми»