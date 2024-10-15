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Мигрантам в Иркутской области запретят заниматься 16 видами деятельности

В их числе торговля некоторой продукцией, такси и туристические услуги. Об этом говорится в указе губернатора Приангарья Игоря Кобзева, опубликованном 14 октября на сайте газеты «Областная».

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«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:

  1. лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
  2. производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии;
  3. деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
  4. деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
  5. торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт;
  6. торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;
  7. торговля оптовая пиломатериалами;
  8. торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
  9. торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
  10. регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;
  11. деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
  12. регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд);
  13. работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
  14. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
  15. образование;
  16. предоставление услуг по дневному уходу за детьми»

 

 


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