Мигрантам в Иркутской области запретят заниматься 16 видами деятельности

В их числе торговля некоторой продукцией, такси и туристические услуги. Об этом говорится в указе губернатора Приангарья Игоря Кобзева, опубликованном 14 октября на сайте газеты «Областная».

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