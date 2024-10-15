Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладу до 23%

С 14 октября 2024 года Банк «Солидарность» повышает ставку по вкладу «Солидарность. Яркий» в рублях до 23 %.

– Данный вклад предоставляет возможность получать проценты ежемесячно, что обеспечит вам стабильный и высокий доход на протяжении всего срока размещения средств. Оформить вклад существующие клиенты могут в любое время через мобильное приложение «Солидарность. Онлайн» с повышенной ставкой, а для новых клиентов открытие вклада доступно в любом офисе Банка «Солидарность», – говорится в сообщении банка.

Подробные условия по ссылке.