Новости

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

Ингосстрах Банк сохраняет позиции в топ-10 на рынке факторинга

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала данные по портфелю банков на рынке факторинга по состоянию на 1 октября 2024 года. Статистика включает международный сегмент.

Ингосстрах Банк уверенно сохраняет 10-е место в рейтинге с портфелем 39,85 млрд рублей.

Читайте также:

Правительство смягчило условия обязательной продажи валютной выручки экспортерами
14 октября 2024
Официальный курс доллара впервые за год превысил 97 руб./$
11 октября 2024

На 1 октября 2024 факторинговый портфель российских банков вырос на 53% год к году. Число активных клиентов за январь-сентябрь 2024 года составило 16 519 компаний, увеличившись на 24% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

«В 2024 году рынок факторинга активно растет. Результаты Ингосстрах Банка в очередной раз подтверждают нашу амбицию на дальнейшее развитие портфеля клиентов. По итогам 2023 года факторинговый портфель вырос на 70%, а с начала этого года мы увеличили его еще на 26%. В этом сегменте мы стоим в одном ряду с самыми крупными банками России по размеру активов и растем быстрее рынка. Для нас это значимый и почетный результат», – отметил директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

Данные АФК получены по итогам опроса 34 факторов в период с 2 по 4 октября 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1136)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«ESG-рейтинги – мерило для оценки компаний» – Денис Можаров, ИНК-Капитал
«За вами следят сотни тысяч глаз». Как применяют компьютерное зрение на производстве
«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес