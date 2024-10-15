Ингосстрах Банк сохраняет позиции в топ-10 на рынке факторинга

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала данные по портфелю банков на рынке факторинга по состоянию на 1 октября 2024 года. Статистика включает международный сегмент.

Ингосстрах Банк уверенно сохраняет 10-е место в рейтинге с портфелем 39,85 млрд рублей.

На 1 октября 2024 факторинговый портфель российских банков вырос на 53% год к году. Число активных клиентов за январь-сентябрь 2024 года составило 16 519 компаний, увеличившись на 24% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

«В 2024 году рынок факторинга активно растет. Результаты Ингосстрах Банка в очередной раз подтверждают нашу амбицию на дальнейшее развитие портфеля клиентов. По итогам 2023 года факторинговый портфель вырос на 70%, а с начала этого года мы увеличили его еще на 26%. В этом сегменте мы стоим в одном ряду с самыми крупными банками России по размеру активов и растем быстрее рынка. Для нас это значимый и почетный результат», – отметил директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

Данные АФК получены по итогам опроса 34 факторов в период с 2 по 4 октября 2024 года.