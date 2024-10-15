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Колл-центр Примсоцбанка перешел на формат работы 24/7

Служба поддержки Примсоцбанка перешла на круглосуточный режим работы.

– Теперь вы можете обратиться за консультацией и помощью по телефону в любое время суток, даже в праздники и выходные.
Мы понимаем, как важна доступность финансовых услуг в современном мире. Вне зависимости от времени дня и ночи, вы можете оперативно получить ответы на вопросы, связанные с банковскими продуктами, акциями, текущим состоянием счетов или получить поддержку по своим вопросам, – говорится в сообщении банка.

Преимущества:
- Быстрая реакция на запросы. Оперативная поддержка по всем вопросам, не ожидая начала рабочего дня;
- Безопасность – мгновенное решение вопросов по вашим картам или подозрительным транзакциям в любое время суток;
- Поддержка во всех каналах. Наши специалисты готовы помочь как по телефону, так и в чатах или через мобильное приложение.

Этот шаг является частью общей стратегии банка по улучшению качества обслуживания.

Вы можете всегда связаться с нашей службой поддержки по телефону: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного (звонок бесплатный).

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxHHsuJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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