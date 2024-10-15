Осенний «День Ч» пройдет в Усть-Куте 18 октября при поддержке ИНК

В Усть-Куте 18 октября состоится осенний праздник чтения «День Ч» при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и администрации Усть-Кутского района.

В РКДЦ «Магистраль» состоится семинар для педагогов-словесников «Современный короткий рассказ как ресурс для школьного проекта» с участием Александры Литвиной, писателя и главного редактора издательства «Пешком в историю» (Москва). Александра Литвина также проведет встречи со школьниками, где расскажет о работе издательства, о создании книг «Транссиб. Поезд отправляется» и «История старой квартиры». Детский писатель, журналист, издатель Елена Чечельницкая (Иркутск) проведет презентацию книги «Иркутская область» и поделится советами о том, как увлекательно рассказывать о родном крае.

В межпоселенческой библиотеке пройдет презентация сборника комиксов «Большая маленькая Лена», созданного на основе эко-рассказов школьников. Организатором конкурса выступил Молодежный совет ИНК. Также состоится мастер-класс «Азбука Усть-Кута» для библиотекарей, где они узнают о новых форматах читательских проектов и познавательной литературе для детей.

Также в библиотеке откроется выставка «МОРС. В мире сказок» – совместный проект «Дня Ч» и фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС». Выставка представит работы современных художников, иллюстрирующих отечественные и зарубежные сказки, дополненные интерактивными элементами.

В Иркутске осенний праздник чтения «День Ч» стартует 16 сентября с семинара «Школа профессионалов» для сотрудников детских библиотек Иркутской области (партнер и соорганизатор – Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева). Кроме того, 19 сентября состоится семейное мероприятие в Доме на Иерусалимской горе.