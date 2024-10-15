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1,25 млн квадратных метров жилья введено в Иркутской области за 9 месяцев 2024 года

По данным службы государственной статистики по Иркутской области, общий объем ввода жилья в регионе за девять месяцев 2024 года составил 1 250,3 тыс. кв. м при запланированных на год 1 259 тыс. кв. м.

По данным на 1 октября, Иркутская область стала второй среди субъектов Сибирского федерального округа по объему ввода жилья, уступив Новосибирской области.

Лидерами по вводу жилья стали Иркутский район (684,4 тыс. кв. м), Иркутск (165,5 тыс. кв. м) и Шелеховский район (69,9 тыс. кв. м). За девять месяцев эти муниципалитеты обеспечили 73,5% от общего показателя региона (919,8 тыс. кв. м). Также в пятерку лидеров вошли Братск и Ангарск.

– Большую часть введенных площадей традиционно составляют индивидуальные жилые дома – 1 079,4 тыс. кв. м. В многоквартирных домах введено 170,9 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель ввода жилья вырос на 7,7%, – подчеркнул осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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