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Спрос на краткосрочную аренду вырос в Иркутске

Среди городов на территории Байкальского банка лидеры по количеству бронирований и просмотров — Иркутск и Чита.

Аналитический центр Домклик Сбербанка изучил статистику нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик 24, запущенного в июне этого года. Основываясь на данных о бронировании, эксперты определили самые популярные регионы для посуточной аренды этой осенью.

Спрос на краткосрочную аренду в Иркутске вырос на 46%. В столице Иркутской области жители и гости подали более 9 300 объявлений. На втором месте по популярности среди крупных городов Чита — здесь прирост составил 36%.  В Иркутске активно бронируют квартиры для путешествий на Байкал, учебы в местных вузах и посещения медицинских учреждений.

Исследование показало, что в сентябре по спросу на краткосрочную аренду в стране лидирует Санкт-Петербург: процент от общего количества бронирований по стране – 9%. Москва отстает от него незначительно: на долю столицы приходится 8%. В пятерку лидеров также вошли Казань (4%), Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).

Популярность Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Республики Татарстан вызвана тем, что эти города являются главными туристическими центрами страны и пользуются популярностью в любое время года. Кроме того, в них сосредоточены значимые отечественные университеты, что обеспечивает дополнительный приток арендаторов в начале учебного года. По этой же причине, повышенной популярностью пользуются Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Калининград и Новосибирск: в перечисленных городах расположены федеральные высшие учебные заведения и национальные исследовательские университеты.

Среди направлений курортного и оздоровительного туризма лидирует Кисловодск: в сентябре на его долю пришлось 3% бронирований.

Аналитики сервиса уточняют, что Москва, Санкт-Петербург и Казань лидируют не только по количеству бронирований, но и по количеству просмотров: в сентябре на долю Москвы приходится 15% всех просмотров, на долю Санкт-Петербурга – 13%, на Казань – 6%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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