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Россельхозбанк: более 123 тысяч студентов вошли в Золотой кадровый резерв АПК

В первый год к проекту «Золотой кадровый резерв АПК» на платформе Россельхозбанка «Я в Агро» присоединилось более 123 тысяч студентов и 17,5 тысяч компаний-работодателей.

Благодаря инициативе удалось объединить талантливую молодежь, готовую работать в аграрной отрасли, и предприятия, которые предлагают порядка 30 тысяч вакансий для молодых специалистов. Об этом сообщила Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка на форсайт-сессии «Деревенский апгрейд», организованной Российским союзом сельской молодежи на полях выставки «Золотая осень».

«Я в Агро – цифровая платформа для школьников и студентов, которая помогает выбрать аграрную профессию и сделать первые успешные шаги в АПК. По клику молодёжь находит вакансии, знакомится с ведущими предприятиями отрасли, изучает лекции, участвует в хакатонах и викторинах. Это позволяет получить дополнительные навыки, необходимые для работы на современных аграрных производствах», – отметила Екатерина Артюгина.

Целью форсайт-сессии «Деревенский апгрейд» стала подготовка общего списка компетенций, необходимых молодежи для формирования нового образа села. Основываясь на опыте работы платформы «Я в Агро», Екатерина Артюгина предложила формировать у молодёжи аграрное продуктовое мышление как умение видеть задачи и создавать продукт под задачи реального бизнеса, собирать команду, защищать свои идеи‬.

«Аграрной отрасли необходимы гибкие команды, способные решать описанные эти задачи. Современный управленец в АПК призван собирать команды специалистов из разных сфер – аграрной, научной, маркетинговой. Только так российские компании АПК смогут реализовать технологические решения и привлекать молодежь на работу в предприятия», – прокомментировала Екатерина Артюгина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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