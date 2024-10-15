«Начинать нужно с себя»: иркутяне обсудили вопрос энергоэффективности и осознанного потребления в современных условиях

В Иркутске прошел круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях. Эксперты согласились с тем, что решение этих вопросов должно начинаться с формирования культуры осознанного потребления среди обычных людей в повседневной жизни, в том числе популяризации экономии электроэнергии и переработки вторсырья, которые станут первыми шагами в решении глобальных проблем. Поэтому экологическое просвещение необходимо прививать с самого детства.

Фото: А. Фёдоров

Прошедшее в Доме архитекторов мероприятие, собрало внушительный состав экспертов (общественников, активистов, энергетиков и представителей бизнеса) не только из Иркутска, но и из Красноярска. Проблема ответственного потребления ресурсов общая и актуальна не только для отдельных регионов, но и в масштабе страны. Причем об этих вопросах говорят уже давно, но до сих пор нет общего плана действий и системы экономии ресурсов на бытовом уровне, а ведь именно ответственное потребление и отношение каждого человека к вопросу первая и необходимая часть системы.

«Экология многогранна, но ресурсосбережение – это одна из главных задач»

Фото: А. Фёдоров

Екатерина Бояркина, Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, которая стала одним из организаторов круглого стола, в приветственном слове напомнила, что мировой кризис, а также постоянное увеличение спроса на различные ресурсы и энергоносители в самое ближайшее время могут привести к серьезным проблемам. И задача общества, городов и регионов – выработать подходы к минимизации этих проблем, объяснить населению простые правила ответственного потребления: необходимость экономии электроэнергии, которая является конечным ресурсом, важность переработки вторсырья и отходов, и другие подобные вещи. «Экология многогранна, но ресурсосбережение – это одна из главных задач. И самое главное то, что у людей в голове. Во главу угла нужно ставить экологическое воспитание и просвещение. Начинать нужно с себя. Именно эти вещи мы и хотим обсудить на нашем круглом столе», – отметила Екатерина Бояркина.

«Уже сейчас можно минимизировать нагрузку на Байкал»

Фото: А. Фёдоров

В работе круглого стола приняла участие также эковолонтер и главный редактор портала «Первый Байкальский» Яна Шутова, представляющая одно из немногих региональных СМИ, которое посвящено вопросам экологии, в том числе защиты Байкала. Журналист активно следит за законопроектом в защиту Байкала. Проект документа прошел первое чтение в Госдуме в 2022 году, был направлен на доработку и с тех пор пока не продвинулся. Он предполагает ограничение использования пластика в акватории озера и прибрежной зоне, ведь по результатам научной экспедиции, которую поддерживает Эн+, концентрация микропластика продолжает расти. «Мы уже сейчас можем внедрять в регионе примеры из мировой практики, которые помогут минимизировать нагрузку на озеро Байкал. Например, в местах массового скопления людей установить фонтанчики с водой, чтобы любой желающий мог не покупать бутылку из пластика, а использовать многоразовую, таким образом мусора станет существенно меньше», – говорит Яна Шутова.

«Надо вдохновлять людей на осознанное потребление»

Фото: А. Фёдоров

Активист и основатель экопроекта «Ре.Фабрика» Наталия Васильева в своем выступлении рассказала, что самые первые подобные инициативы наталкивались сначала на непонимание иркутян, однако буквально через несколько месяцев все втянулись, и работа наладилась. Она также считает, что работу по экопросвещению и осознанному энергопотреблению нужно начинать с самых азов, с объяснения людям самых простых истин: раздельный сбор мусора, ресурсосбережение. «Сейчас мы открываем экоцентр на средства гранта. Наша миссия – вдохновлять людей на осознанное потребление и улучшать качество окружающей среды. Реализуем мы это через экопросвещение, раздельный сбор мусора, переработку вторсырья», – отметила Наталия Васильева.

«Энергопотребление Иркутского района достигло колоссального масштаба»

Фото: А. Фёдоров

Главный инженер «Иркутскэнергосбыта», Олег Герасименко отметил, что жители привыкли к избытку электроэнергии, но не привыкли бережно к ней относиться. Анализ потребления подтверждает этот тезис. Так, жители Иркутского и Шелеховского района сегодня расходуют электроэнергию больше, чем городские жители. Отчасти это связано с массовой застройкой частного сектора. За десять лет население того же Иркутского района выросло в 2 раза. Темпы строительства колоссальные, а вот качество жилья оставляет желать лучшего. Люди покупают быстровозводимые дома, которые совершенно неэнергоэффективны. Попросту люди «отапливают» улицу, из-за этого, в том числе растет расход электроэнергии. Например, в декабре 2023 года среднее потребление одного домохозяйства в Грановщине было 4687 кВт\ч, а за 8 месяцев 2024 – 1770кВт\ч. То есть расход растет в холода из-за электроотопления, и это становится огромной проблемой.

«Разница в энергопотреблении в теплый и холодный день достигает 1 ГВт. Это как две ГЭС. То есть мы понимаем, что проблема энергопотребления жителями Иркутского района достигла колоссального масштаба», – отметил Олег Герасименко.

«Энергосбережение даёт результаты»

Фото: А. Фёдоров

Директор Центра энергоресурсосбережения Иркутской области Александр Воронин дал ряд практических советов по энергосбережению в современных домах. Он отметил, что сейчас это целый комплекс решений, куда входит не только утепление фасада, но и проектные решения по вентиляции, водоснабжению и использованию современных стройматериалов. «Безусловно, если утеплить фасад, то это уже даст свои результаты, можно будет существенно сэкономить. Есть и другие очевидные вещи: использование окон с многокамерным профилем, энергосберегающих ламп, регулярная промывка систем отопления, а также использование твердотопливных котлов, которые сейчас весьма технологичны. Более дорогие системы обязательно окупятся впоследствии за счет коммунальных платежей, как и менее энергоемкие электроприборы», – отметил Александр Воронин.

«Важно донести до жителей, по каким правилам надо возводить частные дома»

Фото: А. Фёдоров

Использовать «мемы» и другие доступные способы передачи важной информации для жителей, кто решился строить дома, предлагает Алексей Аббасов, архитектор, эксперт в области энергосбережения. Эксперт уверен, что тенденция на проживание в частном доме будет сохраняться в ближайшее время. Поэтому важно донести до жителей, по каким правилам надо возводить эти дома и какие нюансы учитывать. Он уверен, что можно строить деревянные дома с учетом энергосберегающих технологий и, как следствие, сохранением тепла. Алексей Аббасов предлагает создать единый информационный портал, на котором будет размещать информация для жителей с конкретными примерами, что стоит учитывать при строительстве дома на разных этапах. «Нужны типовые проекты для строительства домов. Чтобы любой житель мог открыть пример и посмотреть, какой вариант подойдет именно ему, с учетом его запросов и возможностей. Чтобы человек мог даже взять за основу такие правила и приложить их, например, в качестве технического задания для подрядчика, который будет вести его объект. При этом надо говорить на одном языке с людьми, все эти сухие строительные нормы должны быть изложены в простой форме», – отмечает Алексей Аббасов. Эксперт добавил, что также нужен оператор или консультационный центр, куда может обратиться любой желающий и получить нужную ему информацию.

«Хаотичная застройка ведёт к энергодефициту»

К обсуждению проблематики поиска альтернативных источников получения энергии подключился в режиме видеосвязи производитель теплового оборудования из Красноярска Сергей Милицын. Предприниматель отметил, что с учетом тенденции в Приангарье по хаотичному заселению сельской территории вблизи областного центра, прогнозируемо будут возникать проблема энергодефицита. На стадии строительства или уже в приобретенном доме возможно установить твердотопливный котёл, например, пеллетный камин. Дефицита пеллетов с учетом имеющихся лесных ресурсов не предвидится, а себестоимость энергии, вырабатываемой камином, ненамного выше стоимости электричества. Взамен же жители получают автономный источник тепла. В условиях сибирских морозов и частых отключениях энергии это весомый аргумент в пользу твёрдого топлива.

Подводя итоги круглого стола, Екатерина Бояркина отметила, что электроэнергия – это конечный ресурс, к использованию которого необходимо подходить ответственно. «Когда мы это поймем и будем сознательно относиться к экономии ресурсов, всем станет лучше жить. Такие круглые столы стоит проводить как можно чаще, чтобы освещать имеющиеся проекты и привлекать таким образом людей к участию в них», – подытожила она. Эксперт также отметила, что озвученные сегодня вопросы актуальны не только для Иркутской области, но и для страны в целом. Итогом первого подобного мероприятия может создание региональной программы экопросвещения, инициатива по созданию которой будет направлена в Правительство Иркутской области.