Аэропорт Иркутска не будут переносить в Позднякова

Эту площадку не утвердили на уровне правительства страны, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Такое заявление он сделал после встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, на которой обсуждались вопросы реконструкции и удлинении взлетно-посадочной полосы аэропорта в областном центре, вопросы развития воздушной гавани и переноса его в другое место.

– Среди вариантов были: перенос в деревню Позднякова или в падь Ключевая, а также удлинение или разворот полосы. Прекрасно понимаю, что весь этот процесс тянется уже много лет, и пока финального решения нет. Напомню, что одной из приоритетных была площадка в деревню Позднякова, но на уровне Правительства страны её не утвердили. Ищем альтернативу, – отметил глава региона.

Он добавил, что эти вопросы планируют обсудить на совместном совещании со специалистами Росавиации, Правительства Иркутской области и госкорпорации «Ростех», как возможного инвестора.

Напомним, ранее убернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации "Ростех". С такой инициативой он выступил на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".

Строительство нового аэропорта Иркутска оценили в 200 млрд рублей. Стоимость определена на основе предпроектных расчетов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (головное проектное бюро Росавиации, специализирующееся на развитии наземной инфраструктуры), в нее включены дорожные сети и коммуникации, которые нужно будет построить с нуля.