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Скажи «нет»: студентов и школьников вооружили знаниями против мошенников-дроповодов

Эксперты ВТБ провели серию мероприятий для студентов и школьников Братска, на которых рассказали, как в поисках подработки не попасть в руки тех, кто использует молодых людей в противоправных целях.

<p>Фото предоставлено пресс-службой ВТБ</p>

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

«Дропы» (или «дроперы») ― это подставные лица, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Потенциальных жертв ищут в соцсетях, через  каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет «дропов».

Дроповоды – организаторы преступных схем -  проводят активный поиск «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий.  В надежде немного подзаработать курьерской работой, молодые люди могут стать звеном в преступной сети.

Эксперты ВТБ только в сентябре провели встречи в Братском государственном университете, а также в 18 средних учебных заведениях города. Не остались без внимания и школьники, тему поднимали на общем собрании директоров школ Братска, среди учеников старших классов школы №14, а также на общегородском родительском собрании. Тема дроперских мошеннических схем также поднималась на этих встречах.

<p>Фото предоставлено пресс-службой ВТБ</p>

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

«ВТБ активно взаимодействует с образовательными учреждениями Иркутской области. Мы рассказываем не только о правилах безопасности, но и о новых сценариях мошенничества, которые  регулярно появляются. Только в сентябре мероприятия прошли для 3000 студентов Братска, около 4000 школьников и их родителей. Эту работу мы проводим в течение года на всех территориях, где представлены и будем продолжать встречаться со школьниками, студентами, пенсионерами, сотрудниками предприятий. А для студентов, которые хотят подработать, в банке существуют различные возможности – реферальная программы, платные стажировки и трудоустройство с частичной занятостью», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

Масштаб работы по противодействию мошенничеству не ограничивается регионом. Около 100 школьников и студентов, участвующих в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, прошли мастер-класс ВТБ о дроперах. Олимпиада организована по поручению президента Российской Федерации Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения.


<p>Фото предоставлено пресс-службой ВТБ</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ВТБ</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ВТБ</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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