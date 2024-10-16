Авиарейс Иркутск –Усть-Илимск запустят в следующем году

Он будет выполняться ежедневно Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

– На данный момент Минтранс объявил конкурсные процедуры на проведение отбора авиакомпании, которая станет получателем субсидии на выполнение авиарейса по направлению Иркутск –Усть-Илимск – Иркутск на 2025 год. Программа полетов составит 364 рейса, они будут выполняться ежедневно, – уточнил глава региона.

Накануне в Усть-Илимске заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золоторева проверила ход подготовки аэропорта к приему воздушных судов вместимостью более 20 пассажиров, которые начнут летать в Усть-Илимск со следующего года. Уже завершена процедура обязательной сертификации аэродрома гражданской авиации ОГУП «Аэропорт Усть-Илимск» – оформлен сертификат соответствия на аэродром гражданской авиации класса «Г».

Усть-Илимский аэропорт расположен в 17 км северо-западнее города.

Ранее сообщалось, что участие в модернизации Усть-Илимского аэропорта принимает Группа «Илим».