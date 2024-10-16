В России могут уровнять комиссии за переводы для юрлиц, ИП и физлиц

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается уравнять комиссии банков за безналичные переводы со счетов юрлиц и ИП на счета граждан, с размером комиссий, взимаемых при проведении идентичных безналичных переводов между счетами юридических лиц и ИП, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.

– В сентябре 2024 г. проанализированы тарифные планы 10 крупнейших кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Московский кредитный банк", Совкомбанк, банк ДОМ.РФ, Т-банк), суммарная стоимость активов которых составляет более 75% всех активов банковской системы РФ. Проведенный анализ показывает наличие дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в различном принципе определения размера комиссий за осуществление одних и тех же безналичных переводов денежных средств по банковским счетам в зависимости от категории обслуживаемых клиентов, – говорится в пояснительной записке.

Так, в частности, все указанные кредитные организации определяют фиксированный размер (в среднем 8-100 рублей) платы (комиссии) за дистанционное осуществление клиентом - юрлицом (ИП) одного перевода денежных средств со своего банковского счета на банковские счета других клиентов - юрлиц (ИП). Одновременно, при осуществлении клиентом юридическим лицом (ИП) аналогичных переводов денежных средств в пользу физлиц, все банки применяют оборотные комиссии при превышении пороговых сумм переводов в месяц: при переводах до 500 тыс. рублей в месяц - комиссия составляет в среднем 1% от суммы, до 1 млн рублей - 1,5%, до 2 млн рублей - 2,5%, свыше 2 млн рублей - до 15% от суммы переводов.