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Россия запросила электроэнергию у Азербайджана и Грузии на случай аварии

В некоторых регионах России наблюдается энергодефицит.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина рассказала о планах в тестовом режиме импортировать электроэнергию из Азербайджана и Грузии на случай аварий. Речь идет об объеме по 300 МВт от каждой страны. На запросы России ни одна из стран пока не ответила.

«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе "Системного оператора", обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт»,— сообщила Александра Панина (цитата по ТАСС).

Согласно утвержденным Минэнерго схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2024–2029 годы, определены три региона, где требуется создание новой генерации на фоне энергодефицита. Речь, в частности, идет о юго-западной части Объединенной энергетической системы Юга с дефицитом 857 МВт и потенциальным увеличением до 1,29 ГВт.

Матвей Иващенко


/ Сибирское Информационное Агентство /
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