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Какие специалисты в Приангарье не готовы к уступкам в зарплате

По итогам третьего квартала 2024 года 52% опрошенных жителей Иркутской области трудоспособного возраста сообщили, что не готовы снизить свои зарплатные ожидания даже если взамен получат гарантию трудоустройства, показал опрос hh.ru.

Наибольшую принципиальность в вопросе зарплатных ожиданий склонны проявлять соискатели из сфер «Розничная торговля» (67% из них не уступят в сумме желаемой зарплаты), «Транспорт, логистика, перевозки» (62%), «Автомобильный бизнес», «Закупки» и «Медицина, фармацевтика»  (по 60%), а также «Продажи, обслуживание клиентов» и «Управление персоналом, тренинги» (по 59%).

Треть опрошенных из региона (33%) готовы пойти на уступки работодателю в сумме предлагаемой заработной платы, если тот гарантирует им прием на работу.  Чаще остальных гибкость в зарплате готовы проявить представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (42% из них), «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (32%), «Высший менеджмент» и «Маркетинг, реклама, PR» (30%).

Напомним, по итогам сентября средняя ожидаемая заработная плата составила в Иркутской области 60 000 рублей, средняя предлагаемая - 70 226 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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