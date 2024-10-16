Игорь Кобзев обсудил вопросы продвижения гастрономического туризма в Приангарье с представителями отрасли

Встреча прошла в Красноярске на полях Российского гастрономического форума (Gastro Forum 2024).

Участие в форуме принимают ведущие российские шеф-повара, управленцы, эксперты по развитию территорий, представители органов власти и общественных организаций.

Среди участников встречи – владельцы ресторанов в Иркутске, представители Ангарского техникума общественного питания и Школы байкальского гостеприимства ИрНИТУ.

– Интеграция ресторанного сектора в региональный туристический кластер способствует привлечению туристов и созданию новых рабочих мест. Вместе с участниками встречи пришли к выводу, что нужен консалтинг отрасли, чтобы выявить проблемы и найти пути их решения. После этого, до конца ноября, проведем с представителями предприятий общественного питания Совет при Губернаторе, где сформулируем задачи по развитию отрасли на 2025 год. Это поможет создать основу для успешной реализации проектов, которые окажут положительное воздействие не только на экономику региона, но и на разнообразие туристических продуктов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также глава региона предложил представителям ресторанного бизнеса развивать международное сотрудничество со странами, с которыми активно взаимодействует Иркутская область, – Китаем, Монголией, Республикой Беларусь и Узбекистаном.

В рамках форума состоялось пленарное заседание, участие в котором принял первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В Иркутской области концепция развития гастрономического туризма утверждена в 2023 году. Ее ключевые цели – определение и формирование идентичности гастрономического туризма Иркутской области, повышение качества и доступности туристического предложения в области гастротуризма, а также развитие гастрономического туризма как инструмента обеспечения устойчивого развития области и роста доходов от туристической отрасли.

В текущем году весной в рамках реализации концепции при поддержке агентства по туризму состоялись мастер-классы «Лед и пламя» от шеф-поваров на фестивале «Живи на Байкале!», прошла «Экспедиция звездных шефов на Байкале» с гастрольными ужинами от бренд-шефа паназиатского ресторана «Zuma» Егора Анисимова (г. Владивосток). В июне на острове Ольхон прошел VI гастрономический фестиваль Olkhon Food Market. В Листвянке 5 октября состоялся традицонный фестиваль «День омуля – 2024», в ходе которого сварили 500 литров ухи.

В течение года агентство проводило работу по формированию единого зонтичного бренда для продвижения гастроиндустрии. Итогом проведенной работы стало масштабное мероприятие – Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия!», который прошел в сентябре в Иркутске. Одновременно с гастрофорумом состоялся запуск нового проекта «Байкал объединяет». Суть проекта – создание шеф-поварами сета на основе фермерских, локальных и сезонных продуктов, которые могут попробовать жители и гости региона в ресторанах Иркутска. Мероприятие завершится 17 октября.