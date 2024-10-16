Новости

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

Банки начали отменять комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Сбер возобновил проведение сделок по покупке жилья в новостройках по базовым ставкам без их субсидирования строительными компаниями. То же самое для девелоперов-партнеров при выдаче рыночной ипотеки сделал ВТБ. Об этом сообщает РБК.

Как заявили представители банков, такие решения были приняты в связи с временными (с 10 октября до 31 марта 2025 года) послаблениями ЦБ в отношении полной стоимости ипотечных кредитов (ПСК).

Эксперты ожидают, что вслед за Сбером и ВТБ об отмене комиссий объявят и другие банки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Во всем виноват HR?
«ESG-рейтинги – мерило для оценки компаний» – Денис Можаров, ИНК-Капитал
«За вами следят сотни тысяч глаз». Как применяют компьютерное зрение на производстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес