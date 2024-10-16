Банки начали отменять комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Сбер возобновил проведение сделок по покупке жилья в новостройках по базовым ставкам без их субсидирования строительными компаниями. То же самое для девелоперов-партнеров при выдаче рыночной ипотеки сделал ВТБ. Об этом сообщает РБК.

Как заявили представители банков, такие решения были приняты в связи с временными (с 10 октября до 31 марта 2025 года) послаблениями ЦБ в отношении полной стоимости ипотечных кредитов (ПСК).

Эксперты ожидают, что вслед за Сбером и ВТБ об отмене комиссий объявят и другие банки.