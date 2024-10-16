ИНК приглашает принять участие в конкурсе «Знак экологической культуры и социальной ответственности»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) объявляет о старте конкурса «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций. Сбор заявок продлится до 5 ноября 2024 г.

Конкурс прошел впервые в 2022 г. и нашел отклик у партнеров компании. Участие приняли более 20 подрядных организаций, оказывающих услуги и выполняющие работы разной направленности: транспортные, логистические, бурение, строительные и др. В равных условиях соперничали субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства.

К обязательным условиям участия относятся:

– Выполнение работ, оказание услуг любой направленности на объектах ИНК на основании договора сроком не менее 1 года;

– Срок исполнения договора на дату проведения конкурса – не менее 6 месяцев.

– Соблюдение экологического законодательства.

Победителям конкурса присуждается знак экологической культуры и социальной ответственности, а также выплачивается денежное вознаграждение: за 1-е место – 1 млн рублей; за 2-е место – 500 тыс. рублей; за 3-е место – 300 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 5 ноября 2024 г. по электронной почте info@irkutskoil.ru и dmitrieva_os@irkutskoil.ru с темой письма «Конкурс ПО «Знак экологической культуры и социальной ответственности». Отметим, победители предыдущего года не могут принимать участие.

Подробная информация указана в Положении о проведении конкурса. Контактное лицо: Дмитриева Оксана Сергеевна, тел.: (3952) 211-352, доб. 2363.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В своей кадровой политике ИНК ориентируется на местные кадры. В компании более 60% сотрудников — местные жители. На основных производственных объектах этот показатель составляет более 70%.