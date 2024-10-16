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Разыгрываем билет на семинар Гарретта Джонстона в Иркутске среди подписчиков телеграм-канала СИА

Друзья! У нас в распоряжении есть билет на семинар крутого спикера — международного эксперта в области маркетинга — Гарретта Джонстона. 18 октября он поделится с иркутскими предпринимателями своими мыслями о том, как будет развиваться бизнес в эпоху нейросетей. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Билет мы готовы отдать заинтересованному человеку бесплатно.
По-честному разыграем их среди подписчиков нашего Telegram-канала «SIA.RU: Главное».

Для участия нужно быть (стать) подписчиком и нажать кнопку «участвовать».

Организаторы уже готовят бейджи и сертификаты, поэтому уже завтра, 17 октября  в 15-00 (ИРК) мы определим победителей. 
Билеты горящие, спикер — огонь! Уютную компанию подписчиков хотим расширить. Участвуйте!

Правила розыгрыша

16+
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