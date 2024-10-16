250 млн рублей направил угольный дивизион Эн+ на региональные инициативы

Четверть миллиарда инвестировал угольный дивизион компании Эн+ в социальные проекты за четыре года. На эти средства в Приангарье построили спортивные объекты, провели благоустройство и реконструкцию парков и скверов, приобрели дорожную технику и автобусы, а также помогли муниципалитетам пройти отопительный сезон, отгрузив на котельные уголь в рамках благотворительной программы.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскэнерго

Так, городу Черемхово компания за четыре года оказала помощь на сумму более 40 млн рублей. Здесь провели реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха, установили новые кресла в Дворец культуры «Горняк», на ледовой арене имени Гришина для удобства болельщиков и спортсменов появился хоккейный корт и трибуны. За этот же период Тулун и Тулунский район получили поддержку больше 35 млн рублей. В селе Алгатуй провели капитальный ремонт детского сада, в микрорайоне Стекольный закончен первый этап ремонта стадиона. При поддержке Эн+ в Тулуне появился и центральный парк «Тулунчик».

«Мы с малышом любим прогуливаться по парку, как и все горожане. Еще несколько лет назад здесь была болотистая местность. Сейчас – это комфортная зона отдыха для горожан и особенная гордость тулунчан!», – делится главный редактор газеты «Тулунский вестник» Ольга Молодых. Уже два года тулунчане наслаждаются современным уютным парком с прогулочными дорожками, площадками для детей и молодежи. Прекрасно задуманная и воплощённая идея места отдыха горожан. Все очень красиво и с умом сделано. Уверена, что тулунчане будут ценить и беречь это прекрасное место. Новый парк вдоль ручья Тулунчик в самом центре города появился благодаря победе в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. И, конечно же, благодаря нашим спонсорам, компании «Востсибуголь» и Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскэнерго

Энергохолдинг, основанный промышленником Олегом Дерипаской, особое внимание уделяет развитию доступного и комфортного транспортного сообщения в районах Иркутской области. Для Черемховского района были приобретены автобусы, а также автомобиль с цистерной для подвоза воды населению. В целом, за четыре года Черемховский район получил от компании больше 27 млн рублей.

«Компания «Востсибуголь» из холдинга Эн+ – наш давний социально-экономический партнер и один из крупнейших налогоплательщиков Черемховского района, – говорит мэр Черемховского района Сергей Марач. – За последние годы в рамках сотрудничества с компанией было сделано немало. В 2021 году закупили автобусы для перевозки школьников, спортивных команд и творческих коллективов. Благодаря этому путь от дома до школы стал безопасным и комфортным, появилась возможность воспитанникам учреждений участвовать в мероприятиях и спортивных соревнованиях в других районах. Приобретена новая автоцистерна, которая позволяет обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей поселений. Также отремонтирована часть фасада здания районного дома культуры в Михайловке и благоустроена территория, заменены окна в школах села Парфеново и деревни Средний Булай. Все это значительно улучшает качество жизни в нашем районе. Впереди еще много интересных и значимых проектов, которые могут быть реализованы совместными с компанией усилиями», – подытожил глава района.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскэнерго

Отметим, что холдинг активно участвует в софинансировании инициативных проектов, предложенных жителями «угольных» городов и поселков Приангарья. По условиям программы инициаторам необходимо сделать взнос минимум десятой части от стоимости проекта. Эн+ только в этом году софинансировал девять инициативных проектов на сумму порядка 2 млн рублей. Без этой поддержки заявки не прошли бы отбор и не получили средства из областного бюджета.

«Участвуя в программах своими взносами, мы стараемся привлечь на территории серьезные средства из федеральных программ. И это в приоритете. За 4 года плодотворного сотрудничества компанией было потрачено на благотворительность порядка 250 миллионов рублей. Эн+ в территориях ответственности серьезное внимание уделяем улучшению социальной обстановки. Для нас важны не только производственные показатели, но и качество жизни наших работников в городах и селах», – говорит заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с региональными государственными органами компании «Востсибуголь» Владимир Смагин.