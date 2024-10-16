10% иркутян никогда не обсуждают дома рабочие проблемы

88% иркутян обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 32% — часто, 56% — иногда. 10% иркутян никогда не обсуждают дома рабочие вопросы. Данные опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.

Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».