Ответ на турбулентность. Почему важна система непрерывных улучшений

Система непрерывных улучшений – это ответная реакция компаний на непрерывную турбулентность, которая сейчас творится вокруг, считает спикер Байкальского риск-форума Сергей Литти. Он входит в ТОП-100 лучших производственных менеджеров России, является экспертом по созданию систем непрерывного совершенствования, доктором бизнес-администрирования, а также профессором РАНХиГС при Президенте РФ.

– Изменение внешней среды очень сильно повышает требования к скорости трансформации внутри компании, – рассказал Сергей Литти в интервью SIA.RU. – Система постоянных улучшений – это индустриальный подход управлению изменениями, когда мы внедряем новшества, основываясь не на талантах и способностях отдельных лидеров и руководителей, а вовлекая в эту работу достаточно много людей и формируя устойчивые механизмы реализации улучшений. Это переход от ремесленничества к индустриальному управлению изменениями.