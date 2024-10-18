«Смотрите на риски через призму дивидендов» – эксперт БРИФ’24 Олег Мележников

Что может помешать компании достичь цели EBITDA? Как фокусироваться на самых важных вещах и не «кипятить океан»? И что волнует акционеров и топ-менеджеров? Об этом в интервью SIA.RU рассказал Олег Мележников, руководитель стратегического проектного офиса, эксперт по управлению рисками «Группы «ИЛИМ».

– Я посмотрел на проблематику управления рисками со стороны акционеров и топ-менеджмента. Их, по большому счёту, интересуют дивиденды. Исходя из определения риска, что это неопределённость, влияющая на достижение целей, можно посмотреть: что может помешать компании достичь цели EBITDA? Если сконцентрироваться на том, что вносит вклад в достижение прибыли бизнеса, на самых приоритетных направлениях, то мы увидим, что у нас достаточно небольшое количество рисков, на которых нужно сконцентрироваться – топ-5 или топ-3 рисков, – уверен Олег Мележников.

Он добавляет, что второй важный момент – это умение вовлечь людей, чтобы они могли управлять рисками эффективно.

– Я считаю, что директивно это работает очень плохо. Сотрудники должны быть заинтересованы. Это работает через связку с целями подразделений, целями сотрудников, именно так мы управляем рисками. Если сотрудники понимают, что, не достигнув своих KPI, они не получат годовой бонус, то это работает.

По мнению эксперта, эта парадигма применима как для функциональных подразделений, так и для проектов. Так, аналогично можно проранжировать портфель ключевых проектов и сконцентрироваться на топ-рисках – например, рисках сдвига сроков либо рисков того, что мы не достигнем того качества, которого хотели бы достичь.

– На мой взгляд, это очень простая, эффективная и работающая модель. На эту мысль меня подтолкнул мой опыт работы в промышленно-индустриальной компании. Я вижу, что интересует акционеров и топ-менеджеров, что у них «в радаре», и считаю, что именно на этом и нужно фокусироваться, в этом залог успеха.