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Механизм подтверждения финансовых операций разрабатывают в России

Он призван защитить социально уязвимых граждан от мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Центробанке.

Уже этой осенью Госдума планирует принять законопроект, по которому пожилые и другие социально уязвимые граждане смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов (механизм «второй руки»). Однако ко второму чтению документ будет подвергнут очень существенной правке.

Совершенно точно в нем изменят форму согласия клиента на использование сервиса – вместо доверенности появится дополнительное соглашение к договору.

Есть и другие пробелы в нынешнем варианте документа. Например, в нем сервис «второй руки» не распространяется на операции через СБП и по снятию налички. При этом в ЦБ и ГД «Известиям» подчеркнули: подтверждение операций важно при всех операциях.

Ранее эксперты ВТБ провели серию мероприятий для студентов и школьников Братска, на которых рассказали, как в поисках подработки не попасть в руки тех, кто использует молодых людей в противоправных целях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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