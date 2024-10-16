Квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году урезали вдвое

Правительство утвердило на 2025 год квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тыс. разрешений, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение. В этом году квота составляла 10,6 тыс. разрешений.

Наибольшее число разрешений традиционно получают Москва и Московская область - в 2025 году это 1 тыс. и 350 соответственно (1,5 тыс. и 750 в 2024-м). Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия, еще два года назад имевшие по 500 разрешений, в этом году получат только 100 (по 250 в 2024-м).

Квота – в том числе и на 2025 год – определяется на основе поступивших от субъектов РФ предложений.

Последние пять лет размер квоты год к году снижается: в 2023 году кабмин выдавал 13,5 тыс. разрешений, в 2022-м - около 19 тыс., в 2021-м - более 39 тыс. Как отмечается в сопроводительных материалах, регионы используют лишь небольшую часть положенной квоты - за семь месяцев 2024 года, по данным МВД России, было израсходовано лишь 20,4% от установленной цифры.

Напомним, вчера губернатор Иркутской области подписал указ, запрещающий мигрантам заниматься 16 видами деятельности. В их числе торговля некоторой продукцией, такси и туристические услуги. Подобные ограничения введены и в других регионах страны.Так, в текущем году работу для иностранцев ограничили в Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Курской, Воронежской и других областях. Часть регионов ввели ограничения еще в 2023 году.

В марте Минтруд предложил нанимать мигрантов по новой схеме: закрепить за иностранцами, приехавшими в Россию по оргнабору, работу по определенному профилю. При несоблюдении этого условия министерство предложило выдворять иностранцев. Согласно инициативе, если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, то они будут обязаны выехать из России в течение 15 дней.