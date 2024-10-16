Недельный средний чек россиян вырос на 36 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 41 неделе (с 7 по 13 октября) размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 891 рубль, что на 36 рублей или 4% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 144 рубля, прибавив тем самым 19,3%.

«Смена предпочтений в сторону более дорогих товаров может быть причиной роста среднего чека. Увелмчение спроса на продукты питания может быть связан с сезонностью, праздничными мероприятиями или изменением потребительских привычек. Например, тыква. Онлайн-покупки часто сопровождаются более высокими средними чеками из-за возможности приобрести больше товаров за один раз», – резюмируют эксперты.