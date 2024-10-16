Околонулевой рост цен на ИЖС в Иркутской области зафиксировали эксперты

С начала года цены на индивидуальное жилье в Приангарье выросли на 0,4%. Данные приводит портал «Мир квартир».

№ Регион Цена дома, руб. Прирост за III квартал Прирост с начала года 35 Новосибирская область 6 161 658 -4,3% -5,7% 50 Иркутская область 5 428 583 1,1% 0,4% 57 Красноярский край 5 057 235 -3,0% -1,6% 60 Бурятия республика 4 987 951 -4,4% 1,5%

За три квартала этого года стоимость объектов в данном сегменте увеличилась в 48 регионах из 85, в 36 уменьшилась, а одном осталась той же.

Больше всего выросли цены в республике Алтай (+28,2%), Кемеровской области (+20,8%), Ингушетии (+14,1%), Ростовской области (+11,4%) и Севастополе (+9,8%). Наибольшее падение случилось в Чукотском АО (–20,8%), Мурманской (–20,1%), Нижегородской (–13,1%), Томской (–11,3%) и Смоленской (–11,1%) областях.

В Москве с начала года дома подешевели на 2,5%, в Подмосковье подорожали на 5,6%, в Санкт-Петербурге тоже выросли в цене, на 3,1%, в Ленобласти – на 2,2%. В среднем за 9 месяцев индивидуальные домовладения подорожали на 2,7%.

«Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в III квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%. По итогам трех кварталов цена удержалась в положительной динамике, но домов в продаже стало на 33% больше, чем в начале года, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Это неудивительно: данный рынок не простимулирован массовыми программами доступного кредитования, и люди покупают в основном недорогие дачи, которые по-прежнему популярны».