Игорь Кобзев: Совместные усилия исполнительной и законодательной ветвей власти – основа развития Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на сессии Законодательного Собрания, которую провел глава регионального парламента Александр Ведерников, призвал к диалогу представителей всех ветвей власти, а также всех политических и общественных сил Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

- Уверен, наши совместные усилия станут основой для поступательного развития Иркутской области, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Перед сессией состоялась встреча с представителями всех фракций в Законодательном Собрании.

- Необходимо усилить взаимодействие по решению значимых для области задач, вовлекая в эту работу все политические силы региона. Будем регулярно встречаться с руководителями фракций Законодательного Собрания Иркутской области, обсуждать приоритетные вопросы, важные, прежде всего, для жителей нашего региона, - сказал Игорь Кобзев.

На сессии Заксобрания глава Приангарья вручил Почетные грамоты Губернатора Иркутской области сенатору РФ Сергею Брилке, главному врачу Иркутской областной детской клинической больницы Юрию Козлову и председателю Иркутской областной организации ветеранов Анатолию Лавыгину.

Одним из важнейших вопросов сессии стал бюджет 2024 года, в который внесены корректировки. Общий объем прогнозируемых доходов и расходов областного бюджета 2024 года увеличен на 9,1 млрд рублей. Доходы утверждены в сумме 286, 9 млрд рублей, расходы – 319, 3 млрд рублей.

- Все изменения направлены на решение социально значимых вопросов. Это поддержка участников СВО и членов их семей, зарплата педагогов, ремонт и содержание дорог. Бюджет Иркутской области всегда был и остается социально направленным, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова отметила, что изменения в бюджет на 2024 год предусматривают увеличение ассигнований на предоставление единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции в сумме более 408 млн рублей.

На 8,5 млрд рублей возросли расходы на реализацию областной государственной программы «Развитие образования». Средства пойдут на заработную плату школьным учителям и педагогам дошкольных учреждений. Соответствующие субвенции получат местные бюджеты.

Существенно возрастет и финансовое обеспечение государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» - на 1,3 млрд рублей.

В том числе средства запланированы на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», предоставление субсидий местным бюджетам на дорожную деятельность, мероприятия в отношении автомобильных дорог регионального значения.

- В связи с прогнозируемым поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов мы уточнили отдельные параметры закона о бюджете региона. Средства направлены на решение первоочередных задач и, прежде всего, на поддержку жителей Иркутской области, - подчеркнула Наталия Бояринова.

Большой блок вопросов на сессии был посвящен муниципалитетам. Приняты законопроекты о преобразовании в муниципальные округа сразу пяти районов: Иркутского, Качугского, Жигаловского, Нукутского и Заларинского.

- Это продолжение муниципальной реформы, которая сейчас проходит в рамках всей страны. Данный процесс должен способствовать разрешению многих проблемных вопросов на местном и региональном уровнях, давать больше возможностей для развития территорий,- отметил Игорь Кобзев.