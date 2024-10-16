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Байкальский риск-форум (БРИФ)
Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»
Во всем виноват HR?
«ESG-рейтинги – мерило для оценки компаний» – Денис Можаров, ИНК-Капитал
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Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»

Укрупнение бизнеса, превращение его в группу компаний, требует формализации управленческих практик, внедрения стандартов как в рамках всей группы, так и в каждой организации внутри нее. Только так можно упорядочить рост, придать ему устойчивость и сохранить лидерство холдинга на рынке. При этом невозможно обойтись без интегрированной системы менеджмента, которая позволяет внедрять несколько стандартов единовременно, уменьшать документооборот и снижать финансовые затраты.

Марина Седых на БРИФ’24 рассказала, о том, как внедряются стандарты интегрированной системы менеджмента в ИНК. По ее словам, было принято решение, что все необходимые общие нормы будут едиными для всей группы. И исходить они будут от холдинговой компании. А вот документы, необходимые для исполнения общих стандартов, будут разрабатываться дочерними обществами самостоятельно, но при поддержке холдинга. 

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В ИНК-Капитал создан методологический центр, с помощью которого внедрили несколько систем управления в нескольких компаниях группы ИНК. При этом все политики, стратегии выходят из холдинговой компании. «Cтандарт менеджмента качества ИСО 9001 является базовым. Даже если мы хотим сертифицироваться по каким-то другим стандартам, нам прежде всего нужна система менеджмента качества с ее процессным подходом», – подчеркнула Марина Седых. 

В основе порядка, по ее словам, лежат описанные бизнес-процессы, управлять которыми наиболее эффективно по циклу PDCA: планируй, делай, проверяй, улучшай. «Для того чтобы цикл PDCA «работал» и каждый год выводил компанию на новый уровень, необходимо постоянно улучшать существующие процессы. Нам только предстоит внедрить процессную модель, переборов отторжение, которое зачастую вызывают изменения. Многие рассуждают: зачем что-то менять, если все хорошо? Но менять придется», – добавила Марина Седых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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