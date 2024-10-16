В кафе и магазинах можно оплатить лицом

Оплату биометрическими данными в пилотных точках продаж запустил ВТБ. Оплата в кафе и магазинах проводится через современные POS-терминалы. Первые точки продаж, в которых запущена оплата по биометрии от ВТБ на новых POS-терминалах, расположены в Москве и Сочи.

Работу своего биоэквайринга на базе Android ВТБ продемонстрирует в рамках FINOPOLIS 2024. Проект реализуется совместно с ВТБ к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга.

«Благодаря развитию технологий использование биометрии для приема оплаты становится возможным на компактных устройствах, наравне с классической картой и СБП. Такой способ расчетов с покупателями вызывает интерес у клиентов и бизнеса. Больше не обязательно носить с собой карты или доставать телефон для сканирования QR-кодов. У ритейла открываются новые возможности для коммуникаций с покупателем и совершенствования модели обслуживания, например, разграничение товаров по возрастным группам с проверкой при оплате или запуск персонифицированных программ лояльности», – рассказал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

«В ближайшем будущем сервис биометрии станет сквозным для получения любых товаров и услуг. Даже забыв дома телефон и кошелек, человек сможет зайти в общественный транспорт и оплатить проезд одним взглядом в камеру, пройти в офис на работе через биометрический терминал, купить себе обед и кофе. Банк и клиент будут уверены, что никто посторонний не воспользуется его средствами – невозможно достаточно достоверно скопировать физиологические особенности человека, чтобы обмануть современные банковские системы защиты», – подчеркнул Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.