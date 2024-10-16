​​​​​​​Управлять своими счетами в разных банков в одном приложении можно будет в 2025 году

По прогнозам ВТБ, к середине 2025 года банк будет готов к началу запуска технологии открытого банкинга для своих клиентов, после утверждения соответствующего законодательства. Россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках.

Для запуска функционала открытого банкинга ВТБ принимает активное участие в пилотном проекте по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех. Банк тестирует решение в партнерстве с Альфа-банком. Пока технология тестируется на сотрудниках обоих банков, после этого такая возможность будет предложена клиентам ВТБ, физлицам.

«Открытый банкинг органично дополняет прорывные технологические решения, которые уже трансформировали сервисы для клиентов. Более того, он предоставляет возможности для появление новых решений для клиентов, а также новых возможностей для развития бизнеса. Речь идет об управлении всеми счетами и финансовыми продуктами из единого интерфейса», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

«По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо “скачков” по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся представить для них этот сервис как можно скорее», — заявил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.