Зачисление стипендии и оплату штрафов впервые провели в цифровых рублях

После запуска технологии цифрового рубля от Банка России, ВТБ готов технически использовать виртуальные средства в начале 2025 года. В рамках FINOPOLIS-2024 госбанк представил прототип зачисления студенческой стипендии и оплату штрафа в цифровых рублях.

При зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.

В мобильном приложении банка баланс отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь может осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае со оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

В данный момент ВТБ завершает необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства.

«Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка.

«Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам всех новых финансовых инструментов. Полагаем, что первыми наиболее активно использовать новую форму нацвалюты начнут получатели государственных выплат и пособий, и наша задача - сделать этот процесс бесшовным и не отличающимся от других безналичных операций», — сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.