Инициированный губернатором законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции в МКД принят на сессии парламента региона

Проект закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на территории Иркутской области» представила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Она отметила, что инициатива главы региона направлена на сокращение количества точек, имитирующих деятельность баров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение тишины и общественного порядка в ночное время.

– В регионе, как и в целом в Российской Федерации, есть серьезные вопросы к деятельности так называемых «наливаек», которые создают видимость оказания услуг общепита, реализуя алкоголь, в том числе на вынос, после 21.00 часа. От жителей области поступают регулярные жалобы на работу этих точек, расположенных в жилых домах, по факту осуществляющих торговлю алкогольной продукцией в круглосуточном режиме, с чем связаны нарушения общественного порядка, прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания, – сообщила Ольга Степанова.

Законопроект принят в первом и окончательном чтении. Одобренным документом предусматривается, что с 1 марта 2025 года будет ограничено время продажи алкогольной продукции с 22:00 до 09:00 часов в точках общепита, которые располагаются в жилых домах.

Руководитель ведомства подчеркнула, что при разработке проекта закона, ограничивающего время продажи алкогольной продукции, учтены интересы добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Ограничение не будет затрагивать рестораны, а также кафе, осуществляющие деятельность на основании соответствующих лицензий. Ранее сообщалось, что с представителями предпринимательского сообщества были проведены дополнительные публичные консультации.

– Рассмотренный сегодня закон – это второй шаг в борьбе с «наливайками». Первым шагом стал вступивший в силу 1 сентября закон Иркутской области, которым на территории области установлено требование к залу обслуживания посетителей объекта общественного питания общей площадью не менее 50 квадратных метров. Это требование также касается общепита, расположенного в МКД и реализующего алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки, – добавила Ольга Степанова.

Напомним, что по поручению главы региона при подготовке документа службой потребрынка был проведен подробный анализ деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих объекты общепита в жилых домах. Всего в регионе под действие требований нового закона попадет порядка 529 таких объектов.

Одобренный документ направлен на подпись губернатору.