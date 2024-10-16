Вылеты двух самолетов задержали в Усть-Куте из-за погоды

Сегодня в аэропорту Усть-Кута задержали вылеты двух самолетов. Они должны были отправиться в Иркутск, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Усть-Кута задержаны рейсы UT-233, UT-283, запланированные к вылету в 9:05 и 11:00 16 октября, авиакомпании Utair по маршруту Усть-Кут – Иркутск в связи с метеоусловиями», – говорится в сообщении.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров, которых должны обеспечить горячим питаниям и разместить в гостинице.

Время вылета в Иркутск пока не определено.