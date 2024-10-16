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Подрядчика в Иркутской области оштрафовали на 6 млн рублей за срыв сроков контракта

В Приангарье к материальной ответственности привлекли подрядчика, который сорвал сроки исполнения контракта, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что между администрацией Дзержинского сельского поселения Иркутского района и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство автомобильных дорог. При этом обязательства в установленный срок не были исполнены. Работы проводились по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения директора организации оштрафовали на 6 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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