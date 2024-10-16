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Спрос на свежую выпечку вырос на треть – ритейлер

Популярность хлебобулочных изделий «только из печи» продолжает расти, сообщает пресс-служба торговой сети «Пятёрочки». За 8 месяцев текущего года покупатели сети приобрели их практически 1 млрд штук, что почти на треть больше показателей прошлого года.

Как выяснилось, ежедневно за хлебом и хлебобулочными изделиями покупатели приходят около 2 млн раз, выпечка попадает в каждый десятый чек, и на одну покупку в среднем приходится по 2 подобные позиции.

– Удивительно, но наступление пляжного сезона не сдерживает, а наоборот стимулирует рост продаж хлебобулочных изделий. В этом году самыми пиковыми месяцами оказались июль и август: всего за 2 месяца было реализовано более 270 млн штук выпечки, – говорится в сообщении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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