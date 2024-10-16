Почтальон из Приангарья при попытке обогатиться на инвестициях потеряла более 2 млн рублей

62-летняя почтальон из Иркутской области стала жертвой мошенников. Она отдала им крупную сумму при попытке обогатиться на инвестициях, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что женщина целенаправленно искала дополнительный способ заработка в Интернете. Потерпевшая перешла по ссылке, оставила контактную информацию, а затем ей поступил звонок от «инвестиционного менеджера». По инструкции звонившего она установила торговый терминал и начала вносить деньги на брокерский счет. Злоумышленники имитировали доход от совершения сделок и каждый раз убеждали в необходимости увеличивать депозит.

Однако вывести деньги сибирячке не позволили. У нее потребовали оплатить комиссию за совершение сделок и вывод денег. В общей сложности она перечислила на счета мошенников 2,3 млн рублей.

Аналогичным методом обманули 30-летнего бухгалтера из Усольского района, машиниста из Усть-Кута и специалиста добывающей компании Иркутска. Суммарно они потеряли свыше 4,6 млн рублей.