Иркутские кардиохирурги за 12 минут провели сложнейшую операцию на сердце ребенка

Кардиохирурги Иркутской областной детской клинической больницы спасли ребенка с коарктацией аорты – врожденным пороком сердца, который проявляется сужением просвета артериального сосуда. Подробности рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Лечение такой патологии возможно только с помощью хирургического вмешательства. Как правило, заболевание оперируют на ранних стадиях – в течение 3-4 лет после рождения. Однако заболевание у этого пациента было диагностировано только в возрасте 11 лет», – рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать тяжелых осложнений, было принято решение срочно провести операцию. Она заключалась в удалении пораженного участка аорты и вшивании протеза.

«При этом хирурги не могли использовать, который позволяет остановить сердце и поддерживать циркуляцию крови в организме. Сердце ребенка продолжало работать, врачи пережали аорту. На необходимые процедуры можно было потратить не более 20 минут, иначе из-за длительного отсутствия крови была вероятность отказа почек или кишечника», – добавили в минздраве.

Со сложной работай удалось справиться всего за 12 минут. Операцию провел заведующий детским кардиохирургическим отделением Владимир Медведев.