В Бодайбинском районе за 14,1 млн рублей обновили мост, пострадавший от большегрузов

В Бодайбинском районе на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо завершили ремонт моста через реку Бисяга. Работы обошлись 14,1 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Повреждения на мосту были вызваны тяжелой техникой, которая работает на месторождениях полезных ископаемых. По дороге движется довольно много такого транспорта. На время проведения работ движение по мосту было ограничено, сделан объезд. Теперь проезд открыт в полном объеме», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Специалисты Дорожной службы провели ремонтно-восстановительные работы мостового полотна. Заменены нижний и верхний настил из бруса, поперечины из бруса, установлен новый колесоотбойный брус, оборудованы перила. На сопряжениях с мостом поменяли лежни и настил. Грузоподъемность моста осталась прежней – 14 тонн.