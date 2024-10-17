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Иркутские студенты смогут проходить практику в крупнейших ресторанах и гостиницах региона

В Иркутске студенты индустрии питания будут проходить практические занятия в реальных заведениях. Такая договоренность достигнута во время встречи представителей агентства по туризму региона, бизнес-сообщества и учащихся, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Участники встречи договорились о проведении экскурсий на предприятия общественного питания для обучающихся. Также решено увеличить количество профориентационных встреч и достигнуты договоренности о прохождении студентами практики в заведениях крупнейших гостиничных и ресторанных сетей Иркутской области», – говорится в сообщении.

Такая практика поможет развить и закрепить практические навыки, полученные в техникуме. Привлечение к образовательному процессу в качестве наставников сотрудников предприятий питания позволит проводить обзорные лекции и занятия на производстве для повышения квалификации студентов и преподавателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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