Домашний интернет МегаФона появился в Прибайкалье

Жители Иркутской области с этой осени смогут сэкономить до 45% за счет приобретения комплексной услуги от МегаФона, включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь. Это стало возможно благодаря расширению партнерства между мобильным оператором и компанией «Ростелеком» в рамках FVNO-модели, реализуемой МегаФоном.

Партнерство операторов расширилось за счет восемнадцати регионов, расположенных в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Теперь текущие и новые клиенты МегаФона на этих территориях, в том числе в Прибайкалье смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ. Расширение линейки услуг позволит клиентам МегаФона почти на 45% сократить суммарные затраты, которые они несут как на мобильную связь, так и на проводной интернет.

Кроме того, пакетное приобретение позволит существенно упростить управление расходами для клиента, так как все услуги (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета. В Иркутской области возможность подключить домашний интернет МегаФона появилась у 20% всех домохозяйств. С осени доступ к глобальной сети оператор предоставляет в шестнадцати городах региона. Это Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Слюдянка, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово, Зима, Саянск, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Усть-Илимск, Усть-Кут и Железногорск-Илимский.

Новая услуга доступна в Иркутской области и других регионах стала доступна в результате расширения FVNO-модели, реализованной МегаФоном на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator – «виртуальный оператор фиксированной связи») – предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнёров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

В рамках партнерства между операторами, «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а МегаФон предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов.

Решение включает в себя не только расширение проекта на огромное количество новых клиентов, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых МегаФон совместно с «Ростелекомом» выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через кол-центр, в личном кабинете и так далее).

Операторы начали реализацию проекта в августе прошлого года, запустив FVNO-решение в десяти регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Прибайкалье вместе с семнадцатью другими территориями подключилось этой осенью. Теперь география сотрудничества увеличилась более чем в два с половиной раза.

Первый проект по FVNO-модели был запущен МегаФоном в 2020 году в Астрахани. В настоящее время компания предлагает конвергентные тарифы на основе своей сети широкополосного доступа в 17 регионах. Также МегаФон активно сотрудничает с другими операторами рынка. Учитывая дополнительные субъекты РФ, где реализован совместный проект с «Ростелекомом», МегаФон значительно увеличил своё присутствие на рынке домашнего интернета, охватив 54 региона.