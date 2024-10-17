Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году

Центробанк (ЦБ) в этом году продолжит поднимать ключевую ставку, до конца года она вырастет до 21%, считает глава ВТБ Андрей Костин, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

«Наверное, в первую половину года будет тоже достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Но мы рассчитываем, что со второго полугодия она постепенно может снижаться, как и инфляция»,– сказал Андрей Костин в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

Глава ВТБ также отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро. "Наш прогноз – инфляция может быть порядка 6% в следующем году", – добавил Костин.

На вопрос журналистов, может ли ЦБ поднять ставку до 25% в следующем году, глава ВТБ ответил: «Да, все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало».

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. По его словам, признаков замедления роста цен пока нет, сентябрьские данные по инфляции подтверждают необходимость ужесточить денежно-кредитную политику. Напомним, 13 сентября Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.